Pendik’te öldürülen minibüs şoförünün katil zanlısı adliyeye sevk edildi

Pendik’te öldürülen minibüs şoförü Servet Karaaslan’ın katil zanlısı Sakarya’da yakalandı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Polisin çalışmaları sonucu, olayı gerçekleştiren kişinin Hakan Y. olduğu ve şahsın Sakarya’ya akrabalarının yanına kaçtığı tespit edildi. Önceki gün şüphelinin kaldığı adrese Özel Harekat Polislerinin desteğiyle operasyon düzenlendi. Operasyonla Hakan Y. kıskıvrak yakalandı. Şüpheli sorgulanmak üzere, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.Emniyette sorguya alınan zanlının susma hakkını kullanarak kendisine yöneltilen soruları cevapsız bıraktığı öğrenildi. Şüpheli, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.