Pendik’te tam kapanma sürecinde pazarlarda sıkı denetim

Pendik’te tam kapanma sürecinde açılan semt pazarlarında sıkı denetim yapıldı. Denetimlerde pazarlarda alınan önlemler kontrol edildi.İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde 81 il valiliğine ’Pazar Yerleri’ konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 arasında yaş sebze ve meyve ile fide satışı yapan pazar yerleri açık olacak. Kararın ardından Pendik’te bulunan 7 semt pazarı bugün açılarak müşterileri ağırlamaya başladı. Açılan pazarlarda da ekipler tarafından denetimler gerçekleştirildi. Denetime Pendik Belediyesi Başkan Yardımcısı Tarık Kuru, Pendik Belediyesi Zabıta Müdürü Kenan Güler, İlçe Emniyet Müdürü Barış Çukur da katılım gösterdi. Denetimlerde pazarcı esnafının aldığı önlemler, korona virüsle mücadele kapsamında getirilen yasaklara uyup uymadıkları denetledi. İlçedeki pazarlarda denetimin gün boyu süreceği öğrenildi.