PKK operasyonunda gözaltı sayısı 24’e yükseldi

İstanbul ve Diyarbakır’da, bölücü terör örgütü PKK-KCK’nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınanların sayısı 24’e yükseldi. Örgüt üyesi 2 firari aranıyor.
Yakalanan örgüt üyelerinin kaldıkları yerlerde yapılan aramalarda 1 tabanca, farklı çaplarda 25 fişek, 3’ü ucu açık mermi veya bilye atar özellikli olmak üzere 6 kurusıkı tabanca, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Operasyonda yakalanan PKK/KCK’nın gençlik yapılanması üyesi 24 şüphelinin İstanbul Terörle Mücadele Şubesindeki sorguları sürüyor.Polis, firari iki PKK’lının yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.