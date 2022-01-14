banner4556

Rus savaş gemisi ‘Orsk’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

banner4336

Rus Donanması’na bağlı 148 borda numaralı savaş gemisi ’Orsk’ Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Ege Denizi’ne doğru yol aldı.

Rus savaş gemisi ‘Orsk’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti
banner4582

Rus Donanması’na bağlı 148 borda numaralı savaş gemisi ’Orsk’ Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Ege Denizi’ne doğru yol aldı.

banner4575

Marmara Denizi’nden saat 09.45’te Çanakkale Boğazı’na giriş yapan, Rus Donanması’nın Karadeniz Filosuna bağlı 148 borda numaralı ’Orsk’ isimli savaş gemisi, Nara Burnu’nu döndükten sonra saat 11.45 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. ‘Dur yolcu’ sembolü ve Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi Ege Denizi’ne doğru yol aldı.

Savaş gemisine boğazı geçişinde Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Başkan Büyükgöz, Köşklüçeşme’yi dinledi
Başkan Büyükgöz, Köşklüçeşme’yi dinledi
  1. KOCAELİ

banner3841

banner4586

banner4578

banner4349