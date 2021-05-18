Rus savaş gemisi “Türk bayrağı” dalgalandırarak İstanbul Boğazı’ndan geçti

Rus Donanması’na ait 031 borda numaralı “Aleksandr Otrakovskiy” isimli savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti. Sahil güvenlik unsurlarının eşlik ettiği savaş gemisinin diğer geçişlerinin aksine bu sefer Türk bayrağı dalgalandırdığı görüldü.
Türk bayrağı dalgalandırıp düdükle selamlama yaptıSavaş gemisinin geçişi sırasında güvertedeki bazı askerlerin dürbün ile etrafı gözledikleri görüldü. Üzerlerinde silah olmadığı gözlenen askerler sohbet ederek boğazdan geçti. Gemideki bir asker ise makineli tüfeğin başında beklediği görüldü. Ayrıca geminin geçiş esnasında gemi düdüğüyle selamlama yapması dikkat çekti.