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Şahlanan at kazadan kıl payı kurtuldu: O anlar kamerada

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Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde otomobil ile kafa kafaya gelen at şaha kalkarak, salise farkıyla ezilmekten kurtuldu. O anlar saniye saniye görüntülendi.

Şahlanan at kazadan kıl payı kurtuldu: O anlar kamerada
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Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde otomobil ile kafa kafaya gelen at şaha kalkarak, salise farkıyla ezilmekten kurtuldu. O anlar saniye saniye görüntülendi.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde karayolunda akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi ışıklardan yolun ortasında ilerleyen arabaya bağlı at, otomobilin altında ezilmekten kıl payı kurtuldu. Tam otomobil ile kafa kafaya geldiği sırada şaha kalkan at, hem kendini hem de at arabasındaki sahibini salise farkıyla kurtardı. O anlar saniye saniye kameralar tarafından görüntülendi.

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