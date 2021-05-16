Şampiyonluk kutlamasına çıkan Beşiktaş taraftarları E-5’te kaza yaptı: 2 yaralı

Beşiktaş’ın şampiyonluğunu kutlamak için araçlarıyla tura çıkan baba ve oğulları Avcılar E-5’te kazaya karıştı. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
“Şampiyon olduk onun sevinci var”Kazaya karışan Beşiktaş taraftarı Birol Balcı “Bir araç makas atıyordu. Şu arkadaşa vurdu sonra bana vurdu. Ben spin atarak buraya savruldum. Allah’tan ölümlü kaza yok. Canımız sağ olsun ne yapalım. Şampiyon olduk onun sevinci var. Yapacak bir şey yok bir tatsızlık oldu. Tuzu biberi oldu ne yapalım. Allah’a şükür bir şey yok çocuklarım biraz tedirgin oldu ama iyiler. Ciddi bir kaza ama yaralı yok o sevindirici. Sadece arkadaşın burnu falan kanadı” dedi.