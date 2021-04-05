‘Sapık Alihan’ hesabının kullanıcısı akli denge raporu için hastaneye sevk edildi

Sosyal medya hesapları üzerinden Atatürk’e ve Mersin’de 2015 yılında katledilen Özgecan Aslan’a hakaret den, Türk bayrağını yırtan ‘Sapık Alihan’ isimli kullanıcı çıkarıldığı savcılıkça akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair rapor alınması için hastaneye sevk edildi.
Emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından çocuk şüpheli, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti. Adliyede savcılığa çıkarılan şüpheli, akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair rapor alınması için İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2021, 18:36