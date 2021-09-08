Sarıyer’de camiye giderken köpek kovaladı düştü kolu kırıldı

Sarıyer’de sabah namazı kılmak için camiye giden çocukları sokak köpeği kovaladı. Panikle kaçan çocuklardan biri düşerek kolunu kırdı. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, 1 Eylül günü saat 05.30 sıralarında Maden Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Arda suna (14) yakın arkadaşı ile birlikte sabah namazına gitmek için evden çıktı. İki arkadaş, sokakta yürüdükleri sırada kendilerine doğru gelen sokak köpeğini görünce panik yaşadı. O sırada korkuyla koşmaya başlayan çocuklardan Arda Suna ayağı takılıp yuvarlandı. Daha sonra kalkıp eve yürüyen 14 yaşındaki Suna, annesi tarafından hastaneye götürüldü. Yapılan müdahaleler sayesinde çocuğun kolunun kırık olduğu tespit edildi. Kolu doktorlar tarafından alçıya alındı. Öte yandan yaşanan olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.