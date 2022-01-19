Sarıyer’de iki katlı binanın çatısı alev alev yandı. Yangın anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 21.00’da Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Çiçek Çıkmazı Sokak’ta bulunan iki katlı binanın çatısında çıktı. İddiaya göre, binanın arkasında bulunan gecekondunun bacasından çıkan kıvılcım iki katlı binanın çatısına sıçradı. Binadan alevlerin yükseldiğini gören ev sakinleri ve mahalleli halkı durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine yangının çıktığı yere çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler alevleri civardaki evlere sıçramadan söndürdü.

"Çatı komple yandı"

Evinin komple yandığını belirten Behlül Koca adlı vatandaş, "Şu gecekondu soba yakıyor. Oradan kıvılcım mı sıçradı çatıya yoksa elektrik kontağı mı ne olduğunu bilemiyoruz. Çatı bitti, komple yandı" dedi.

Maddi hasarı olduğunu söyleyen Yahya Koca adlı vatandaş ise, “Büyük ihtimalle gecekondunun sobasından sıçrayabileceğini düşünüyoruz. 50 bin civarı maddi hasarım var" şeklinde konuştu.

Alevler metrelerce yükseğe çıktı

Öte yandan yangının ilk anları ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde alevlerin metrelerce yükseğe çıktığı ve etrafı aydınlattığı görüldü. Yangını çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.