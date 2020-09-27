Sarıyer’de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme kaza: 6 yaralı

Sarıyer’de yağış sonrası meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası sırasında, taraflar araçlarının başında beklediği sırada bir kaza daha meydana geldi. Toplam 6 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza gece 03.30 sıralarında Büyükdere Caddesi Beşiktaş istikametinde meydana geldi. İlk olarak 3 aracın sürücüsü yağış sonrası kaygan zeminden dolayı maddi hasarlı zincirleme trafik kazasına karıştı. Sürücüler araçlarından inerek kaza tutanağı tuttumaya başladı. O sırada aynı istikamette seyir halindeki taksi ve cip kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaydeden sürücüler ilk kazaya karışan araçlara ve sürücülere çarptıktan sonra demir korkuluklara çarpıp durdu. Savaş alanına dönen kaza alanından 6 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralıların ilk müdahalesini yaptıktan ambulansla sonra çevredeki hastanelere götürdü.

Kaza sonrası Beşiktaş istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik yoğunluğu normale döndü.