Sarıyer’deki silahlı kavganın detayları ortaya açıktı

Sarıyer’de iki grup arasında çıkan kavgada silahını çeken bir kişi kurşun yağdırmıştı. Olayın yan bakma nedeniyle çıktığı öğrenilirken emniyetteki sorgusu tamamlanan ateş açan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Sarıyer’de dün saat 11.00 sıralarında çıkan kavgada bir kişi silahı çekerek kurşun yağdırmıştı. Kurşunların hedefi olan 2 kişi yaralanırken, silahlı saldırgan polise teslim olmuştu. Sarıyer Asayiş Büro Amirliğine getirilen saldırganın ifadesi alındı. İddiaya göre saldırgan B.B’nin karşı tarafla daha önceden husumetli oldukları, ve olay günü aralarında ‘neden yan baktın’ tartışması çıktığını kaydettiği öğrenildi. Olay anından yaşanan küfürleşme sonrası silahıyla ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Adliyeye sevk edildi. Öte yandan, yaralı şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.