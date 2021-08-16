Şehit Teğmen İsmail Can Softa’nın Kağıthane’deki evinde hüzün hakim

Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2021, 22:46

Irak’ın Kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım Harekâtı Bölgesinde görev yapan Piyade Teğmen İsmail Can Softa (24) el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olmuştu. Acı haber gündüz saatlerinde şehidin Kağıthane’de bulunan baba ocağına ulaştı. Şehidin evinin önünde taziye çadırı kuruldu. Sokağa ve şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Şehidin ailesi ise kendilerine yapılan taziyeleri kabul etti.Şehit İsmail Can Softa 3 aydır yurt dışı operasyonlarında görev yapıyordu. Şehidin naaşı yarın saat 11.00’de baba evine getirilecek. Burada helallik istenecek. Şehit için yarın öğle vakti Levent Afet Yolal Camii’nde tören düzenlenecek. Şehit Teğmen, Edirnekapı Şehitliği’nde toprağa verilecek.