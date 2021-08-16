Şehit İsmail Can Softa 3 aydır yurt dışı operasyonlarında görev yapıyordu. Şehidin naaşı yarın saat 11.00’de baba evine getirilecek. Burada helallik istenecek. Şehit için yarın öğle vakti Levent Afet Yolal Camii’nde tören düzenlenecek. Şehit Teğmen, Edirnekapı Şehitliği’nde toprağa verilecek. Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2021, 22:46
Şehit Teğmen İsmail Can Softa’nın Kağıthane’deki evinde hüzün hakim
Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen İsmail Can Softa’nın Kağıthane’deki baba ocağında hüzün hakim.
Şehit İsmail Can Softa 3 aydır yurt dışı operasyonlarında görev yapıyordu. Şehidin naaşı yarın saat 11.00’de baba evine getirilecek. Burada helallik istenecek. Şehit için yarın öğle vakti Levent Afet Yolal Camii’nde tören düzenlenecek. Şehit Teğmen, Edirnekapı Şehitliği’nde toprağa verilecek. Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2021, 22:46
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