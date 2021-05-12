Sevgilisini av tüfeğiyle öldüren Egemen Vardar’ın davasında Yargıtay kararı bozdu

Küçükçekmece’de sevgilisi Yağmur Önüt’ü av tüfeğiyle vurarak ‘bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Egemen Vardar’ın davasını Yargıtay, ‘olası kastla öldürme’ suçundan ceza verilmesi gerekçesiyle bozdu.
Tarafların itirazı üzerine dosya Yargıtay’a gönderildi. Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin yapmış olduğu tespitler neticesinde, kendisi dahil üç kişinin bulunduğu küçük ebatlı bir odada elinde bulundurduğu av tüfeği ile oynarken ateş alabileceğini ve ölüm neticesinin gerçekleşebileceğini öngörmesine rağmen, gerçekleşmemesi için çaba sarf etmediği bu nedenle de ortada olası bir kastın varlığından söz ederek, ‘bilinçli taksirle öldürme suçundan’ sanığın mahkumiyetine karar verilmesinin kanuna aykırı olduğunu bu nedenle sanığın ‘olası kastla öldürme’ suçundan ceza alması yönünde kararı bozdu.Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2021, 12:16