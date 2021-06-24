Sibel Koçan’ın öldürüldüğü gasp dehşetine ilişkin 7 şüpheli tutuklandı

Ataşehir’de Sibel Koçan’ın ölümüyle sonuçlanan 3 milyon 300 bin liralık gasp olayına ilişkin gözaltına alınan ve tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen 7 şüpheli tutuklandı.
Ne Olmuştu?Ataşehir’de Küçükbakkalköy Mahallesi, Başar Sokak’ta 15 Haziran’da saat 10.30 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, Sibel Koçan (41) bankadan para çekerek, personelin maaşını ödemek üzere holding binasının önüne geldi. Koçan, bu sırada kar maskeli 3 kişinin saldırısına uğradı. Elinde bulunan para dolu çantayı vermemek için uzun uğraşlar veren kadın, saldırganların silahını ateşlemesi sonucu başından vurularak hayatını kaybetti. Olaydan kısa bir süre sonra Sibel Koçan’ın eski eşi ve holdingin ortağı Süleyman A.’nın ise 32. kattan atlayarak intihar ettiği iddia edildi. Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında toplamda 13 kişiyi gözaltına alındı. Geçtiğimiz günlerde adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5’i savcılık ifadesinin ardından serbest kalırken, 1 şüpheli “Nitelikli yağma” ve “Bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme” suçlarından tutuklandı.