Silahlı saldırgan yolda yürüyen gence kurşun yağdırdı

Akşam saatlerinde yükselen silah sesleri sonrası bir genç hafif şekilde yaralandı, polis ekipleri harekete geçti.
Ümraniye de gece saatlerinde silah sesleri duyuldu
Pompalı tüfekli saldırganlar her yerde aranıyor
Pompalı tüfekle otomobilin içerisinden dehşet saçan kişi ya da kişilerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatan ekipler bölgede ki güvenlik kamerası görüntülerini izledi ve görgü tanıklarını dinledi. Pompalı tüfekten çıkan kurşunların hedefi olan A.K. olay yerine çağrılan ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Yaralının tedavisine devam ediliyor.