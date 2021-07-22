Şile Kaymakamlığı: “Denizde kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor”

Şile Kaymakamlığı, denizde kaybolan 3 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini, sabah saatlerinden itibaren Şile’deki tüm sahil ve plajlarda denize girmenin yasaklandığını açıkladı.
3 kişi aranıyorSabah saatlerinden itibaren Şile’deki tüm sahil ve plajlarda denize girmenin yasaklandığının belirtildiği açıklamada, “Yoğun dalga ve akıntıda kaybolan diğer 3 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmaları cankurtaran ve sahil güvenlik ekiplerimiz tarafından devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.