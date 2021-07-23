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Şile’de denizde kaybolan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

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İstanbul Şile’de yüzmek için girdikleri denizde kaybolan 3 kişiden birisinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Şile’de denizde kaybolan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
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İstanbul Şile’de yüzmek için girdikleri denizde kaybolan 3 kişiden birisinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Şile Ayazma Plajı ve Kızılcaköy Plajı’nda dün sabah saatlerinde denize giren 5 kişi dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Bir kişinin cansız bedenine ulaşılırken bir kişi ise sağ salim kurtarıldı. Denizde kaybolan Bedirhan Menge, Ömer Hadi Can ve diğer bir kişiyi arama çalışmaları dünden itibaren ekiplerce devam ediyor.

Öte yandan, sabah saat 07.00 sıralarında denizden bir kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı. Kimliği henüz tespit edilemeyen şahsın cansız bedeni, ambulansla hastane morguna kaldırıldı.
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