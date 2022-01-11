Silivri'de operasyon: Samanlıkta kalaşnikof bulundu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 6 ilçede yasadışı silah imalatı ve ticareti yaptığı belirlenen adreslere düzenlediği operasyonlarda 62 silah ele geçirilirken, 9 kişi gözaltına alındı. Silivri’deki bir çiftlik evinde yapılan aramalarda samanlık içine saklanmış kalaşnikof bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Esenler, Bağcılar, Silivri, Esenyurt, Beylikdüzü ve Eyüpsultan ilçelerinde merdiven altı silah atölyeleri kurulduğu ve bu atölyelerde silah imalatı ve ticareti yapıldığını tespit etti. Konuya ilişkin çalışma başlatan polis, operasyon için düğmeye bastı.

Silivri’de bulunan çiftlik evinde arama yapan ekipler samanlık içine gizlenmiş kalaşnikof tüfek buldu. Esenyurt’taki adreste ise kurusıkıdan dönüştürülmüş tabancalar ele geçirildi. En çok silahın ele geçirildiği Eyüpsultan’daki adreste seri numarası değiştirilen orjinal silahların piyasaya sürülmeye hazırlandığı öğrenildi. Silahların suç örgütlerine temin edildiği bilgisine ulaşan ekipler, eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

İmalathanelerde yapılan aramalarda; 1 uzun namlulu tüfek, 51 silah, 5 kurusıkı tabanca, 1 kurusıkıdan bozma silah, 2 uzun namlu şarjörü, 122 uzun namlu fişeği, 80 9 mm fişek, 50 av tüfeği kartuşu, 57 şarjör, 40 tabanca sürgüsü, 23 tabanca gövdesi, 16 kurusıkı tabanca gövdesi, 11 namlu, 4 av tüfeği, 1 kambur tipi av tüfeği şarjörü, 1 silah yapımında kullanılan lazer makinesi, 1 bilgisayar, 20 bin 695 TL para, silah yapımında kullanılan çok sayıda alet ve silah parçaları ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli, "Silah İmal ve Ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi. Zanlılar adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2022, 12:35