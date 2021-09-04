Silivri’de kauçuk imalatı yapılan fabrika alev alev yandı

Silivri’de kauçuk imalatı yapılan tek katlı yaklaşık 10 bin metrekarelik fabrikada yangın çıktı. Alev alev yanan fabrikadaki dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülürken yangın 2,5 saatlik çalışma sonrası kontrol kontrol altına alındı.

Silivri’de kauçuk imalatı yapılan fabrika alev alev yandı
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Silivri’de kauçuk imalatı yapılan tek katlı yaklaşık 10 bin metrekarelik fabrikada yangın çıktı. Alev alev yanan fabrikadaki dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülürken yangın 2,5 saatlik çalışma sonrası kontrol kontrol altına alındı.

Yangın, saat 05.30 sıralarında Silivri Fevzipaşa Mahallesi Söğüt Sokak’ta bulunan yaklaşık 10 bin metrekarelik tek katlı kauçuk imalatı yapılan fabrikada meydana geldi. Alev alev yanan fabrikadaki dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülürken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Fabrikadaki yanıcı maddeler nedeniyle alevler daha da şiddetlenirken yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2,5 saatlik çalışması sonrası kontrol altına alındı.

Fabrikadaki yangın havadan görüntülendi

Yangında herhangi can kaybı yada yaralanma yaşanmazken fabrikada çıkan yangın havadan drone ile görüntülendi.

İtfaiye ekipleri fabrikada soğutma çalışması yaparken yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2021, 08:33
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YORUMLAR
elçin
elçin - 18 saat Önce

etraftaki evlerde saatlerce nefes alamadık. bunun için ceza kesecek türk kurumu var mı?

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