’Sinyal kesici’ ile hırsızlık yapan zanlı son işinde yakalandı

İstanbul’un Ataşehir ilçesinde sinyal kesici (jammer) kullanarak, kapılarının kilit sistemini devre dışı bıraktığı otomobillerden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı. Mahkemece tutuklanan zanlının, geçen yıldan bu yana 16 ayrı otomobilden benzer yöntemle hırsızlık olayına karıştığı ileri sürüldü.
Şüpheli S.B. ile ilgili yapılan geniş çaplı GBT ve parmak izi incelemelerinde, geçen yıl Ağustos ayından bu yana aynı yöntemle gerçekleştirilen 16 farklı “Otodan Hırsızlık” suçunun faili olduğu anlaşıldı. Oto hırsızının, 6 Ağustos 2020’den 16 Mart 2021’e kadar geçen sürede işlediği bu olaylarda 17 adet dizüstü bilgisayar, 3 cep telefonu, 1 fotoğraf makinesi, 15 bin Avro ve 80 TL para çaldığı tespit edildi.Yürütülen soruşturma kapsamında emniyette ifadesi alınan zanlı, polisteki sorgusunun ardından dün “Otodan Hırsızlık” suçu kapsamında sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.