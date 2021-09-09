Sırp modelin darp davasında mütalaa

Ortaköy’de birlikte yaşadıkları evde Sırp model Tanja Dukiç’i darp ettiği iddia edilen yönetmen Çağrı T.’nin yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık, ‘kasten yaralama’ suçundan 1 yıla kadar hapsini talep etti.

Ortaköy’de birlikte yaşadıkları evde, 2 Haziran 2019 tarihinde Sırp model Tanja Dukiç’i (25) darp ederek odaya kilitlediği iddia edilen organizatör ve yönetmen Çağrı T.’nin (44) yargılanmasına devam edildi. İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksun sanık Çağrı T. ve tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmada, Çağrı T.’nin kız arkadaşı izleyici olarak yer aldı.

Mütalaada, 1 yıla kadar hapsi talep edildi

Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, olay günü müşteki Tanja Dukiç’in sanık Çağrı T. tarafından darp edildiğinin Adli Tıp Kurumu raporu, müşteki beyanı ve diğer delillerle sabit olduğu ancak iddianamede geçen ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçunu işlediğine dair mahkumiyetine yetecek kadar şüpheden uzak delil bulunmadığını belirtti. Duruşma savcısı mütalaasında sanığın, ‘basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde kasten yaralama’ suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

“Üzerime haksız ve yalan ithamlar yapılmaktadır”

Mütalaaya karşı savunma yapan tutuksuz sanık Çağrı T., “İki yıldır üzerime haksız ve yalan ithamlar yapılmaktadır. Tekme tokat 8 saat dövdüğümü iddia ettiler. Adli Tıp raporunda sadece sürtünme ile yaralanma olduğu belirtilmiştir. Bu kıza vurmadım, gece intihar çalıştı. Pencereden atlamaya çalıştı. Kollarından tuttuğum için morarmalar oldu. Beraatımı istiyorum” ifadelerini kullandı.

Duruşmada söz alan sanık avukatı ise mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etti. Mahkeme, taraflara mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2 Haziran 2019’da şüpheli Çağrı T. ve müşteki Tanja Dukiç arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktığı, şüphelinin elleriyle vurmak suretiyle Dukiç’i yaraladığı, bıçak ile tehdit ederek odaya kilitlediği kaydedildi.

İddianamede yer alan Dukiç’e ait adli muayene raporunda, yaralanmanın gerçekleştiğinin tespit edildiği belirtildi. İddianamede, şüpheli Çağrı T. hakkında, ’Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istendi.