Şişli’de hemşireyi rehin alarak bıçakla yaralayan sanığa mahkeme başkanından ‘Namus’ tepkisi

Şişli’de özel bir tıp merkezinde hemşire Hayrunnisa Can’ı rehin alıp bıçakla yaralayan Ramazan Keleş hakim karşısına çıktı. Sanık Keleş, Ablasına ulaşmak için boğazına bıçak dayadım. Öldürmek istesem bunu yapacak imkan ve zamanım vardı” dedi.

Savunmasının bir kısmında Namustan söz eden sanık Keleş’e mahkeme başkanı "Kızın boğazına bıçak dayamışsın burada namus dersi mi veriyorsun?" şeklinde tepki gösterdi.

Şişli’de 30 Aralık 2020’de eski kız arkadaşının kardeşi olan ve özel bir sağlık merkezinde hemşire olarak çalışan Hayrunnisa Can’ı önce rehin alıp ardından bıçaklayan Ramazan Keleş hakim karşısına çıktı.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Ramazan Keleş, müşteki Hayrunnisa Can, tanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu.

“Ablasına ulaşmak için boğazına bıçak dayadım, öldürmek istesem imkan vardı”

Duruşmada savunması sorulan sanık Keleş, suçlamayı kabul etmediğini söyleyerek “Müştekinin ablası Şeyma Demirci ile geçmişte ilişkimiz olmuştu. Şeyma’ya geçmişte altın vermiştim bunları istedim ancak bana geri vermeye yanaşmadı. Olay tarihinde Selda Öztürk isimli kişinin Şeyma’nın yerini bildiğini düşünerek hastaneye gittim. Orada bulduğum bıçağı yanıma aldım. Müşteki ile karşılaştım ve ablasına ulaşmak maksadıyla boğazına bıçak dayayarak ablasını çağırmasını istedim. Kendisine zarar vermek gibi bir amacım yoktu. Öldürmek istesem bunu yapacak imkan ve zaman da vardı. Daha sonra polisler geldi ve benim sinir krizi geçirdiğim esnada elimden zorla bıçağı almak için müdahale ettiler. Bu arbede esnasında Hayrunnisa yaralanmış ancak ben yaralamak istemedim” şeklinde savunma yaptı.

“Boğazıma bıçak dayayarak rehin aldı beni öldüreceğini söylüyordu”

Müşteki Hayrunnisa Can ise sanık ile ablasının geçmişte ilişkisi olduğunu söyleyerek “Ablam ile ayrıldıktan sonra Ramazan sürekli rahatsız etmeye başladı. İlişkileri sürecinde yaptığını iddia etiği masrafların parasını istiyordu. Ablamın bir erkek arkadaşı olduğunu duyunca çok sinirlendi ve numarasını eskort sitelerine koydu. Bu nedenle ablam hattını kapattırdı. Ona ulaşamayınca bu kez bana tehdit mesajları göndermeye başladı. Olay tarihinde ise çalıştığım hastaneye gelerek boğazıma bıçak dayayarak beni rehin aldı. Ardından ablamı çağırmamı istedi. Bu sırada beni öldüreceğini söylüyordu. Beni kurtarmaya çalıştıkları sırada gözlerim karardı ve bıçaklandığımı anladım. Yoğun bakımda tedaviye alındım sanıktan şikayetçiyim” dedi.

“5 dakikaya burada olmazsan kardeşini öldüreceğim gelince ölüsünü bulacaksın”

Hayrunnisa Can’ın ablası tanık Şeyma Demirci ise sanıktan ayrıldıktan sonra tehdit ve hakaretlere maruz kaldığını söyleyerek “Ben ayrıldıktan sonra ne ar kaldı ne namus. Şehir ve iş değiştirmek zorunda kaldım. Kardeşimi de beni de defalarca kez ölümle tehdit etti. Olay günü de beni telefonla arayarak ‘kardeşin elimde 5 dakikaya burada olmazsan onu öldüreceğim gelince ölüsünü bulacaksın seni de öldüreceğim’ şeklinde konuştu. Ben de Antalya’dan İstanbul’a gelmek için yola çıktım. Kardeşim yaralanmıştı. Benim sanığa herhangi bir borcum da yoktur” dedi.

"Kızın boğazına bıçak dayamışsın burada namus dersi mi veriyorsun"

Bu esnada söz alarak konuşan sanık, eski kız arkadaşı Demirci’nin kendisi ile beraberken evli olduğunu iddia ederek "Ardan namustan bahsediyor ama benimle ilişkisi varken evliydi" dedi. Bunun üzerine mahkeme başkanı sanığa "Kızın boğazına bıçak dayamışsın burada namus dersi mi veriyorsun" şeklinde konuştu.

Tanık beyanının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Ramazan Keleş’in tutukluluk halinin devamına hükmederek, dinlenilmeyen tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

“Hala çok korkuyorum”

Duruşmanın bitmesinin ardından açıklama yapan Hayrunnisa Can sanıktan hala korktuğunu söyleyerek “Hala çok korkuyorum çıkmasını istemiyorum. Adalet yerini bulsun. Serbest bırakılırsa bana, ablama, kızıma zarar verecek. Yalan ifade verdi sanık. Her şey çok açık ve belli” şeklinde konuştu.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Ramazan Keleş’in ‘öldürmeye teşebbüs’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’, ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarından 24 yıl 6 aya kadar hapis ile cezalandırılması istenmişti.