Şişli’de korku dolu anlar: Boynuna benzin dolu şişe bağladı, intihara kalkıştı

Şişli’de bir otoparkın çatısına çıkarak boynuna benzin dolu iki şişeyi bağlayıp hayvan hakları adına eylem yaptığını söyleyen bir kadın yürekleri ağıza getirdi. Uzun uğraşlar sonucu ikna edilemeyen kadını itfaiye ve polis ekipleri müdahale ederek kurtardı.
Eylemciye müdahale anı kameradaBir türlü ikna edilemeyen kadına itfaiye ekipleri su sıkarak müdahale ederken polis memurları eylemci kadının bulunduğu çatının arka kısmından dolanarak kadını etkisiz hale getirdi. Sağlık ekipleri Meryem K.’yi ambulansa bindirerek kontrol amaçlı Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi’ne kaldırdı.