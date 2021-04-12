Şişli’de restoranda hırsızlık anları kamerada

Şişli’deki bir restoranda masada unutulan çantadan para ve değerli eşyaları çalan yabancı uyruklu iki kadın, önce kameralara sonra da polise yakalandı.
Bir süre sonra çantasını almak için restorana geri gelen E.A., içerisindeki eşyalarının çalındığını anladı. E.A.’nın başvurusu üzerine olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, restoranın güvenlik kameralarını inceledi.Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri yaptıkları araştırma sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit ettikleri yabancı uyruklu A.K. ve F.M. isimli şahısları iki gün içerisinde çalınan malzemeler ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi. Zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.