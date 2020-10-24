Şişli’de rezidansta 3 kişinin yaralandığı olayın detayları ortaya çıktı

Şişli Mecidiyeköy’de bir rezidansta yabancı uyruklu 2’si kadın 3 kişinin silahla yaralandığı olayın detayları ortaya çıktı. Olayın, erkek şahsın silahını temizlediği esnada silahın yanlışlıkla patlaması sonucu meydana geldiği öğrenildi.

Olay, öğlen saatlerinde Şişli Mecidiyeköy’de bulunan lüks bir rezidansta yaşanmıştı. Rezidansta bulunan yabancı uyruklu 2‘si kadın 3 kişi silahla yaralanmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmaların ardından olayın detayları ortaya çıktı. Yabancı uyruklu şahısların turistik amaçlı Türkiye’ye geldiği belirlendi. Olayın, erkek şahsın silahını temizlediği esnada silahın yanlışlıkla ateş alması sonucu meydana geldiği öğrenildi. Erkek şahsın kendisini elinden yaralandığı, seken çekirdeğin diğer 2 kadın şahsı da yaraladığı tespit edildi.

3 turistin hastanede tedavi altına alındıkları öğrenildi.