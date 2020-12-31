Şişli’de silahla birbirlerine saldırdılar, şikayetçi olmadılar

Şişli’de iki grup arasında farklı zamanlarda yaşanan yaralama ve iş yeri kurşunlama olaylarına karışan 4 şüpheli, Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şahısların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.
Şişli polisi saldırganları yakaladı
Çalışmalar kapsamında Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yerlerini tespit ettikleri şüpheliler F.E., M.E., Ş.E. ve Y.B .’yi gözaltına aldı. 18 yaşından küçük olan Ş.E ile Y.B., Şişli Çocuk Büro Amirliği’ne, F.E ve M.E ise Şişli Asayiş Büro Amirliği’ne götürüldü. İfadeleri alınarak sorgulanan şahısların yaralama ve işyeri kurşunlama olaylarından dolayı birbirlerinden davacı ve şikayetçi olmadıkları öğrenildi.Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli polis ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi. Yaşı küçük Y.B ile F.E. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Diğer iki şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.