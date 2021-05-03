Soner Sarıkabadayı ile menajerinin davasında tanık dinlendi

Şarkıcı Soner Sarıkabadayı’nın eski menajeri Kadir Sedat Ayrancı şarkıcıdan menajerlik ücretini alamadığı iddiasıyla açtığı davada organizatör Servet Şan tanık olarak dinlendi.

Şarkıcı Soner Sarıkabadayı’nın eski menajeri Kadir Sedat Ayrancı’nın şarkıcıdan menajerlik ücretini alamadığı iddiasıyla açtığı 2 bin liralık tazminat davasının görülmesine devam edildi. İstanbul 19. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmada davacı Kadir Sedat Ayrancı ile taraf avukatları hazır bulundu.

“Bizim düzeneğimiz bakkal düzeneği gibidir”

Duruşmada Ayrancı’nın tanığı olarak dinlenen organizatör Servet Şan, “28 yıldır konser organizasyonu yapıyorum. Taraflarla birçok kez ortak iş yaptım. 2014 yılında rakamları tam hatırlamasam da Soner Sarıkabadayı’nın 30-40 bin lira civarında konser ücreti aldığını biliyorum. Menajerlik ücretini ödeyip ödemediği hakkında bilgim yok. Bizim düzeneğimiz bakkal düzeneği gibidir. Sanatçı ve menajerlik arasındaki anlaşmaya göre işlemler yapılır. Hiçbir sanatçı parası yatmadan organizasyona gitmez. Türkiye’de sanatçıyla menajer arasındaki anlaşmanın yüzde 90’ı sözlüdür” şeklinde konuştu.

Sarıkabadayı’nın avukatı ise beyanında, tanığın beyanlarına katılmadıklarını belirterek davanın reddedilmesini talep etti.

Mahkeme, dosyanın bilirkişiye gönderilmesi ve diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.