Sosyal yardımlaşma vakfında sıcak dakikalar... Yardım alamadığını iddia eden şahıs elinde bıçakla tehditler savurdu

Esenyurt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na gelen eli bıçaklı bir kişi, yardım alamadığını söyleyerek ortalığı birbirine kattı. Çevredekileri tehdit eden zanlı, intihar edeceğini söyledi. Şahısın hapisten yeni çıktığı öğrenildi.Olay, sabah 10:30 sıralarında Esenyurt Kaymakamlığı Yardımlaşma ve Dayanışma derneğinde yaşandı. İddialara göre, Murat A. isimli bir şahıs, eline bıçak alarak derneğe gelerek, vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Şahıs, çevredekileri tehdit edip, intihar edeceğini söyledi. İhbar üzerine olay yerine Esenyurt Polis Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen müzakereci polis ekipleri, şahsı ikna etmek için çalışma başlattı. Ekipler, şahsa bir miktar para vererek ikna edildi. Hapisten yeni çıktığı öğrenilen Murat A. emniyete götürdü.