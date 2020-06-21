Sultanbeyli’de gece yarısı otomobil kundaklandı

Polisi harekete geçiren olay, gece yarısı Sultanbeyli’de meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ifadesine göre yüzü maskeli bir kişi aracı ateşe verdi. Yükselen alevleri fark eden vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye yanan otomobili söndürdü; kundaklama şüphesi güçlendi
Görgü tanıklarının ifadelerine başvuruldu
Olay anını gören kişilerin ifadelerine başvuran polis ekipleri yanan otomobil ve tüm delillerin etrafını güvenlik şeridiyle çevirerek sivil vatandaşların olay yerine girişine izin verilmedi. İddiaya göre yüzünü maske ile kapatan bir kişi eldiveniyle tuttuğu şişenin içindeki yanıcı maddeyi aracın ön kısmına döktükten sonra ateşe verdi. Polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.