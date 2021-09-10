Sultangazi’de annesini bıçaklayarak öldüren sanığa hapis cezası

Sultangazi’de annesini defalarca bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen tutuklu sanık Cem Bayır, yargılandığı davada ‘üst soydan akrabayı kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Sultangazi’de 28 Ağustos 2020 tarihinde annesi Hediye Bayır’ı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Cem Bayır’ın davası karara bağlandı. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanık Cem Bayır ile avukatı hazır bulundu.
Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Cem Bayır’ı ‘üst soydan akrabayı kasten öldürme’ suçundan, takdir indirimi uygulayarak, müebbet hapis cezasına çarptırdı.
İddianameden
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Cem Bayır’ın ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek akrabayı kasten öldürmek’ suçundan cezalandırılması talep edilmişti.