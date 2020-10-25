Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

Bağcılar’da şüphe üzerin durdurulana araçtan 9 kilo 406 gram kubar maddesi, 1 adet hassas terazi ve 4 adet fişek ele geçirildi.
Çalışmaların devamında şahıslara ait olduğu tespit edilen Yıldıztepe Mahallesinde bulunan bir müştemilatta yapılan aramalarda ise, 13 parça halinde daralı ağırlığı 8 kilo 483 gram gelen kubar maddesi ele geçirildi. “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti” suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden R.A. isimli şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken H.F. isimli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.