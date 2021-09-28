Taksim Meydanı’nda taksilere denetim

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Şube ekipleri, Beyoğlu Taksim Meydanı’nda taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetim sırasında emniyet kemeri takmayan bir sürücü kesilen cezaya isyan etti.
Yapılan uygulamalardan memnun olduğunu belirten taksi şoförü Orhan Akgün, "Uygulamalardan çok memnunuz. İsteriz ki her zaman yapsınlar ki aramızdaki çürük elmalar temizlensin. Müşteri seçenler çakallıktan yapıyorlar bu işi. Kısa mesafe uzun mesafe ne fark eder? Sonuç olarak para alıyoruz. Yakına giden de uzağa giden de para vermiyor mu sonuçta? Böyle yaparak doğru dürüst çalışan taksicileri de zan altında bırakıyorlar” dedi.