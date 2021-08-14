Taksim’de asayiş uygulaması yapıldı

İstanbul İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından akşam saatlerinde il genelinde 166 noktada asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Beyoğlu Taksim’de gerçekleştirilen uygulamada araçlar ve vatandaşlar tek tek kontrol edildi.İstanbul İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelindeki 35 ilçedeki 166 noktada Asayiş Uygulaması gerçekleştirildi. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Taksim’de yapmış olduğu uygulamada ticari taksiler ve özel araçlar çevrildi. Uygulamada sürücüler ve araç içerisindeki yolculara kimlik kontrolü yapılarak taksilerdeki maske takmayan şoför ve yolcular uyarıldı. Çevre güvenliği amacıyla yoldan geçen şüpheli otomobillerin de üstleri ve araçları didik didik arandı.