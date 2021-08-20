Taksim’de bankanın elektrik panosundaki yangın otele sıçradı

Taksim Meydanı’nda bir bankanın elektrik panosunda çıkan yangın, üst kattaki otele sıçradı. Otelin bir cephesi alev alev yanarken, otelin teras katında mahsur kalanları itfaiye kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, saat 19.30 sıralarında Taksim Meydanı’nda bulunan bir bankanın elektrik panosunda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek bankanın üst katındaki otelin cephesinin tutuşmasına neden oldu.

Otelin bir cephesi alev alev yandı

Otelden dumanların yükselmesi üzerine çalışanlar ve müşteriler tahliye edilirken, otelin teras katında mahsur kalanlar oldu. Alevleri görenler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine birçok ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi.

Mahsur kalanları itfaiye kurtardı

İhbar üzerine gelen polis ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak vatandaşları uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri bir taraftan yangına müdahale ederek bir taraftan da mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler merdivenli araç yardımıyla terasta mahsur kalanları aşağıya indirerek sağlık ekiplerine teslim etti.

“Kablolar çarpmış oradan yangın çıkmış galiba”

Yangın anını anlatan bir vatandaş, “Ben geziyordum, dumanlar çıktı. Orada patlamalar oldu. Ambulans ve itfaiyeyi çağırdılar. İtfaiye söndürmeye çalıştı ama yarıya kadar yandı. İnsanlar panikle kaçışmaya çalıştı, biz arkadaşlarımla kurtarma çalıştım ama yetişemedik. Mahsur kalanları kurtarıp onları götürdüler. Galiba elektrikten olmuş, kablolar çarpmış oradan yangın çıkmış galiba” dedi.

Vatandaşlar film izler gibi yangını izledi

Taksim Meydanı’ndaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında kontrol altına alınarak kısa sürede söndürüldü.

Öte yandan, oteldeki yangını bazı vatandaşlar film gibi seyrederken, bazıları ise cep telefonuna kaydetti. Ekipler yangının çıkış sebebini araştırmak için çalışma başlattı.