Tekirdağ merkezli 3 ilde ’İhaleye fesat karıştırma’ operasyonunda adliyeye sevkler başladı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce, Tekirdağ merkezli 3 ilde ihaleye fesat karıştırma suçunu işlediği öne sürülen toplam 40 şüpheli şahıstan sorgusu tamamlanan 12 kişi adliyeye sevk edilirdi. Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgulamaları tamamlanan 10 kişi ise serbest bırakıldı. Geriye kalan 18 kişinin ise emniyetteki sorgulama ve ifade alma işlemeleri sürüyor.Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce Tekirdağ merkezli İstanbul ve Kırklareli olmak üzere dün sabah saatlerinde 3 ilde eş zamanlı olarak operasyon başlatıldı.

40 kişi gözaltına alındı

Operasyon kapsamında İcra Daireleri ve Hukuk Mahkemelerinde, ihale usulü ile satışa çıkan gayrimenkullerin ihale öncesinde ve esnasında katılımcılarla anlaşarak ihaleye fesat karıştırma suçunu işlediği öne sürülen toplam 40 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 adet kuru sıkı tabanca, çok sayıda ihale evrakı ve tapu senedi sureti ile birlikte dijital materyallere el konuldu. Gözaltına alınan şahısların ifade alma işlemleri ile ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Adliyeye sevkler başladı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulamaları tamamlanan 40 kişinin adliyeye sevk işlemleri başladı. KOM Şube ekiplerince şuana kadar 12 kişi hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilirken, sorgulamaları tamamlanan 10 şüphelinin ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Geriye kalan 18 kişinin ise emniyetteki sorgulamaları ve ifade alma işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2021, 16:12