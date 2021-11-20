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TEM’deki feci kazada ölü sayısı 2’ye çıktı

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Esenyurt’ta bariyerleri aşarak karşı yöne geçen hafriyat kamyonun cipe çarptığı kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi.

TEM’deki feci kazada ölü sayısı 2’ye çıktı
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Esenyurt’ta bariyerleri aşarak karşı yöne geçen hafriyat kamyonun cipe çarptığı kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi.

Tem Otoyolu Esenyurt mevkii Edirne istikametinden bariyerleri aşarak karşı yöne geçen hafriyat kamyonu, biri cip olmak üzere 3 araca çarpmıştı. Korkunç kazada cipten fırlayan kadın olay yerinde hayatını kaybederken, sıkıştıkları araçtan çıkarılan anne ile çocuğu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneye kaldırılan annenin de hayatını kaybetmesiyle kazada ölenlerin sayısı 2’ye yükseldi.

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