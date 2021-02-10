TFF bahçesindeki çınar ağacı şiddetli rüzgara dayanamayarak devrildi

Türkiye Futbol Federasyonu Beylerbeyi tesisleri bahçesinde bulunan çınar ağacı rüzgarın etkisine dayanamayarak devrildi.
TFF bahçesinde maddi hasar meydana gelirken sokak yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı. Üsküdar Belediyesi ne ait temizlik işçilerinin kırılan ağaç parçalarını kısa sürede temizlerken sokak trafiğe yeniden açıldı.
Olayı gören taksi şoförü, "Durakta oturuyordum. Bir gürültü koptu. Dışarı koştuk, baktık ağaç devrilmiş. Eski tarihi ağaçtı kökünden sökülmüş zamanı da gelmişti ağacın panik yaptık" dediHasar gören araç sahibi Ayşe Kırıcı, "Kendime geçmiş olsun diyorum. Allah’tan fazla zarar vermemiş ama beklemiyordum açıkçası ne diyeyim yani mala gelsin cana gelmesin" dedi.