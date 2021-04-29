‘Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in kardeşleri adliyeye getirildi

Kripto para borsası ‘Thodex’in firari kurucusu Faruk Fatih Özer’in gözaltına alınan abisi Güven Özer ve kız kardeşi Serap Özer’in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli adliyeye getirildi.
62 şüpheli serbest kalmıştıÖte yandan, soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve geçtiğimiz günlerde adliyeye sevk edilen 62 şüpheliden 34’ü savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı. 6’sı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 28 şüpheli ise, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.