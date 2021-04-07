Tır metrelerce sürükledi, sürücü arkasına bile bakmadan kaçtı

Sultangazi-Arnavutköy yolunda tır çarptığı otomobili metrelerce sürükledi. Sürüklenen otomobil 3 araca çarparak durabildi. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Tır metrelerce sürükledi, sürücü arkasına bile bakmadan kaçtı
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Sultangazi-Arnavutköy yolunda tır çarptığı otomobili metrelerce sürükledi. Sürüklenen otomobil 3 araca çarparak durabildi. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Sultangazi - Arnavutköy yolunda meydana geldi. İddiaya tır sürücüsü yanında seyreden otomobili fark etmeyerek manevra yaptı. Bir anda otomobili önüne alan tır, metrelerce sürükledi. Kontrolden çıkan otomobil, 3 araca çarparak durabildi. Kazada otomobilin çarptığı araçlarda bulunan 2 kişi hafif yaralandı. Kazaya karışan araçlarda büyük maddi hasar meydana gelirken tır sürücüsü olay yerinden kaçtı. Yaşanan kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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