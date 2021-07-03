’Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın Türkiye’de

İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan ‘Tosuncuk’ lakaplı Çiftlik Bank’ın kurucusu firari Mehmet Aydın, Türkiye’ye getirildi.
Kırmızı bültenle aranıyordu
İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, 3 yıl süren firarının ardından 1 Temmuz’da Brezilya’nın Sao Paulo şehrindeki Türkiye Başkonsolosluğu’na teslim olmuştu. Mehmet Aydın’ın 2018 yılında milyonlarca lirayla birlikte yurt dışına kaçması nedeniyle ve binlerce kişi mağdur olmuştu.Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2021, 23:21