banner4556

Trafikte kural ihlaline geçit yok

banner4336

Tekirdağ’da trafikte kural ihlali yapan sürücüler kameralardan kaçamıyor.

Trafikte kural ihlaline geçit yok
banner3909
banner4558

Tekirdağ’da trafikte kural ihlali yapan sürücüler kameralardan kaçamıyor.

Trafik düzeni ve güveninin sağlanması amacıyla “Algılanan yakalanma riski duygusunun sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi için” Tekirdağ’da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinden ihlal tespiti yapılan sürücülere cezai işlem uygulanıyor. Temel amacı sürücülerde davranış değişikliği oluşturmak ve trafik güvenliğinin oluşmasını sağlamak olan KGYS denetimleri Tekirdağ’da aralıksız olarak devam ediyor. Gün boyu devam ettirilen denetimlerde kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri ve kask kullanmama, seyir halinde iken cep telefonu kullanımı ve yaya önceliği gibi trafikte kural ihlali yapan sürücüler, kameralar marifetiyle tespit edilerek idari işlem uygulanıyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kuzey Makedonyalı turist kafilesinin kaldığı otellerin...
Kuzey Makedonyalı turist kafilesinin kaldığı otellerin...
  1. GENEL

banner4389

banner4321

banner3841