Tümamiral Mesut Özel’in alıkonulmasına ilişkin beraat kararı bozulan sanıkların davası görüldü

15 Temmuz Darbe Girişimi gecesinde Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Mesut Özel’in Maltepe Askeri Cezaevi’nde alıkonulmasına ilişkin davada haklarındaki beraat kararlarının bozulmasının ardından 2 sanığın yeniden yargılanmasına devam edildi.

15 Temmuz Darbe Girişimi gecesinde Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Mesut Özel’in Maltepe Askeri Cezaevi’nde alıkonulmasına ilişkin davada, haklarında verilen beraat kararlarının bozulmasının sonrasında tutuklu sanık Ertürk Murat Cansaran ile firari sanık Orhan Arı’nın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tutuklu sanık Ertürk Murat Cansaran ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Dava dosyasına gelen evraklarını inceleyemediğini söyleyen tutuklu sanık Cansaran, savunmasını hazırlamak için süre talep etti.

Sanığın Telegram konuşmalarında darbe karşıtı söylemlerinin olduğunu belirten avukatı, tahliye edilmesini talep etti. Önceki celse, tutuklu sanık Cansaran hakkında ‘anayasayı ihlal’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, firari sanık Orhan Arı hakkında ise henüz ifadesi alınamamış olması nedeniyle dava dosyasının ayrılması şeklinde verdiği mütalaasını tekrar ettiğini belirten savcı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Firari sanık Orhan Arı hakkındaki yakalama kararının devamına karar veren mahkeme, sanığın suçunun vasıf ve mahiyeti dolayısıyla tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

Davanın geçmişi

15 Temmuz Darbe Girişimi gecesinde Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Mesut Özel’in Maltepe Askeri Cezaevi’nde alıkonulmasına ilişkin 2’si firari 9 sanığın İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince yargılandığı dava karara bağlanmıştı. Mahkeme, Kurmay binbaşı Cüneyt Aydoğan ve Zafer Gümüş, yüzbaşı Semih Barbaros Üstün ve üsteğmenler İbrahim Halil Tekatlı, İsa Demirbilek’i ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘nitelikli olarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçundan ise 12’şer yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Firari sanıklar eski kurmay albay Uğur Yıldız ve binbaşı Mustafa Köroğlu’nun dosyasının ayrılmasına karar veren heyet, yüzbaşı Ertürk Murat Cansaran ile üsteğmen Orhan Arı’nın üzerlerine atılı suçlardan beraatına hükmetmişti.

Davanın karara bağlanmasının ardından dosya incelemesi yapan Yargıtay, 5 sanığa verilen hapis cezalarını onamış, Ertürk Murat Cansaran ve Orhan Arı’nın ise beraat kararlarını bozmuştu.