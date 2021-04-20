Tuzla demir sahasında, Panama bayraklı 180 metre uzunluğundaki HOEGH PUSAN isimli gemi karaya oturdu. Yardım talebinde bulunan gemiye, KIYEM-3 botu ve KURTARMA-7 römorkörü sevk edildi. Yaşanan olayda herhangi bir can, mal kaybı ve deniz kirliliğinin yaşan

Tuzla demir sahasında, Panama bayraklı 180 metre uzunluğundaki HOEGH PUSAN isimli gemi karaya oturdu. Yardım talebinde bulunan gemiye, KIYEM-3 botu ve KURTARMA-7 römorkörü sevk edildi. Yaşanan olayda herhangi bir can, mal kaybı ve deniz kirliliğinin yaşanmadığı belirtildi.

Tuzla demir sahasında, Panama bayraklı 180 metre uzunluğundaki HOEGH PUSAN isimli gemi karaya oturdu. Yardım talebinde bulunan gemiye, KIYEM-3 botu ve KURTARMA-7 römorkörü sevk edildi. Yaşanan olayda herhangi bir can, mal kaybı ve deniz kirliliğinin yaşan
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Tuzla demir sahasında, Panama bayraklı 180 metre uzunluğundaki HOEGH PUSAN isimli gemi karaya oturdu. Yardım talebinde bulunan gemiye, KIYEM-3 botu ve KURTARMA-7 römorkörü sevk edildi. Yaşanan olayda herhangi bir can, mal kaybı ve deniz kirliliğinin yaşanmadığı belirtildi.
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