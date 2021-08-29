Ümraniye’de iki grup arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü

Ümraniye’de iki grup arasında alacak verecek meselesi üzerine çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga anına ilişkin dehşet dolu dakikalar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı
Cadde üzerinde esnaflık yapan Ahmet Yıldırım, “Biraz önce 3 kişi orada tartışarak konuşuyorlardı. Tek olan kişi bir anda birilerini aradı, zannedersem polisi aradı çabuk gelsinler dedi. Aralarında bir para muhabbeti vardı galiba 2 kişi 1 kişinin yakasından tuttu bırakmadılar. Daha sonra 5-6 kişi ters istikametten gelip bu adamlara saldırdılar o anda kavga başladı ortalık curcuna oldu. Daha sonra binip arabaya kaçıp gittiler” dedi.