Üsküdar’da giysi toplama kutusu içine girip sıkışan kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

Üsküdar’da giysi toplama kutusu içine giren bir kişi sıkışarak kapalı kaldı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkışan kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.Olay, saat 22:30 sıralarında Üsküdar, Harem İskelesi Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre giysi toplama kutusundaki giysileri almak için giren ismi öğrenilemeyen kişi tekrar geri çıkamadı. Yardım çağrılarını duyanların haber vermesiyle gelen polis ekipleri de vatandaşı çıkaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılan kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.