Uyuşturucu operasyonunda yakalanan kadın cezaevi firarisi çıktı

İstanbul’da, uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 8 şüpheli yakalandı. Operasyonda yakalananlar arasında bulunan bir kadının, uyuşturucu ticareti suçundan yattığı cezaevinden bir süre önce firar ettiği ortaya çıktı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyetine bağlı Çekmeköy, Kağıthane ve Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, üç ilçenin kenar mahallelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken şahıslara yönelik yapılan GBT sorgusunda T.T. adlı kadının, ‘uyuşturucu ticareti’ ve ‘hırsızlık’ gibi suçlardan yattığı cezaevinden firar ettiği de ortaya çıktı.
8 farklı suçtan 8 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.T.‘nin yürümekte zorlandığı ve bu nedenle baston desteği ile karakola getirilip götürüldüğü gözlendi.