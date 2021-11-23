Yağışlı hava nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 76 oldu

İstanbul’da etkili olan yağışlı hava nedeniyle mesai bitmeden kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 76’ya çıktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağışlı hava tahminlerinin ardından İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren yağmur etkili oldu. Etkili olan yağış, trafiği de kent genelinde adeta durma noktasına getirdi. Yağışla birlikte trafik yoğunluğu da arttı. Mesai bitmeden erken eve gitmek isteyen vatandaşlar, yağışın da etkisiyle yoğunluk oluşturdu. Trafik yoğunluğu saat 16.45 itibariyle yüzde 76’ya çıktı.

E-5 ve TEM’de yoğunluk yaşanıyor

Trafik yoğunluğunun Küçükçekmece mevkii Avcılar istikameti, Bakırköy - Şirinevler arası Ankara ve Edirne istikameti, Basın Ekspres Başakşehir istikameti, TEM Otoyolu Bahçeşehir Mevki Ankara istikameti, TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa ve O- 3 Bağlantı Yolu Otogar mevkiinde olduğu görüldü.