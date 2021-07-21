Yenikapı’da zincirleme kaza: 1 yaralı

Fatih Yenikapı’da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle trafikte oluşan yoğunluk araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Hafif yaralı kadın tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazadan dolayı trafik akışı yan yoldan sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla sahil yolundaki trafik yoğunluğu normale döndü.Yolcu otobüsünün sürücüsü Halil A., “Ben arkasından geliyordum. Yolu şaşırdı. Yolun ortasında durunca sol tarafa kaçmaya çalıştım. Minibüs geldi. Bu sefer kurtaramadım. Kurtaramayınca sağdan taktım. O gelince kaçamadım. Sıkıştırma yapınca olan oldu” dedi.