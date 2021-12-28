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Yılbaşı öncesi sahte içki üretenlere büyük darbe: 20 ton sahte alkol ele geçirildi

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Kırklareli’de jandarma ekiplerince 11 farklı adrese düzenlenen operasyonda 20 ton 210 litre sahte içki, sahte içki üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı.

Yılbaşı öncesi sahte içki üretenlere büyük darbe: 20 ton sahte alkol ele geçirildi

Kırklareli’de jandarma ekiplerince 11 farklı adrese düzenlenen operasyonda 20 ton 210 litre sahte içki, sahte içki üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, yılbaşına sayılı günler kala Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, sahte ve kaçak alkollü içki üreterek piyasa sürmek isteyen şahıslara yönelik 11 farklı adrese operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, 20 ton 210 litre sahte alkol, bin 250 adet sahte bandrol, bin 250 adet şarap mantar, bin 580 adet muhtelif şişe, 25 adet fermente düzeneği, 20 adet tank ve bidon, 7 adet damıtma ve kaynatma düzeneği, 4 adet alkol derece cihazı, 1 adet şişeleme makinesi, 1 adet şarap refraktometre ele geçirildi.

Şüpheli 7 şahıs yakalanarak, haklarında 5607 Sayılı kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapıldı.

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